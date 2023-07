Geschäftszahlen: Cyber-Angriff führt bei Evotec zu Umsatz- und Gewinneinbußen

Erst im Juni habe die Produktivität 80 Prozent erreicht. Die entgangenen Umsätze von 70 Millionen Euro ließen sich nur zum Teil noch in diesem Jahr nachholen. Zudem habe es 25 Millionen Euro gekostet, den Cyber-Angriff in den Griff zu bekommen. Deshalb sei 2023 nur noch mit Erlösen zwischen 750 und 790 (Vorjahr: 751) Millionen Euro zu rechnen, Bisher war Evotec von 820 bis 840 Millionen ausgegangen. In den ersten sechs Monaten habe der Umsatz bei 370 Millionen gelegen.