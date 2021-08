Geschäftszahlen Materialmangel bremst Boom beim Wohnmobilhersteller Knaus Tabbert

Der Wohnwagen- und Reisemobilhersteller Knaus Tabbert hat Absatz und Umsatz im ersten Halbjahr um ein Viertel, den Gewinn sogar um ein Drittel gesteigert. Obwohl der Auftragsbestand mit 1,2 Milliarden Euro dreimal so hoch ist wie vor Corona, werde das Wachstum jetzt aber von Engpässen bei Bauteilen und Rohstoffen gebremst, sagte Finanzvorstand Marc Hundsdorf am Mittwoch im niederbayerischen Jandelsbrunn. Für das Gesamtjahr rechnet er mit einem Umsatzzuwachs von 20 Prozent, nach einem Plus von 23 Prozent auf 442 Millionen Euro im ersten Halbjahr.