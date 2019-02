Gescheitert EU-Kommission untersagt Siemens-Alstom-Fusion

Die Hersteller von ICE und TGV wollten mit der im September 2017 verkündeten Fusion dem chinesischen Staatskonzern CRRC besser Paroli bieten, der mit einem Umsatz von umgerechnet 30 Milliarden Euro etwa doppelt so groß ist wie die beiden Europäer zusammen. Siemens-Chef Joe Kaeser sprach vom „Schlusspunkt hinter ein europäisches Leuchtturmprojekt“. Doch Vestager glaubte ihm nicht, dass die Chinesen den Deutschen und Franzosen in Europa bald ernsthaft Konkurrenz machen werden: „In Bezug auf Höchstgeschwindigkeitszüge hält die Kommission es für höchst unwahrscheinlich, dass neue Wettbewerber aus China in absehbarer Zukunft Wettbewerbsdruck auf die beteiligten Unternehmen ausüben werden.“ Bei Signaltechnik seien Chinesen in Europa bisher noch gar nicht aufgetreten. Der größte Konkurrent, die kanadische Bombardier, begrüßte die Entscheidung.