Gescheiterte Verhandlungen: IG Metall ruft zu Warnstreiks bei Airbus und Premium Aerotec auf

Die IG Metall ruft im Streit um die künftige Struktur bei Airbus und Premium Aerotec zu Warnstreiks auf. Geplant sei eine Protestaktion am Donnerstag vor der Aufsichtsratssitzung in Hamburg, teilte die Gewerkschaft am Mittwoch mit. Zudem werde eine Online-Kundgebung für Freitag vorbereitet.