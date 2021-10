Gescheitertes Impfstoff-Projekt Warum Milliardär Hopp trotz allem an CureVac festhält

Und dennoch macht der inzwischen 81-Jährige weiter. Es motiviert ihn, Patienten eine Perspektive bieten zu können. Er habe in seinem Leben viel Glück gehabt, ließ er einmal durchblicken – und wolle etwas zurückgeben. Dass es ihm damit ernst ist, sagen auch Leute, die Hopp gut kennen. Anfangs investierte der gebürtige Heidelberger vor allem in der Rhein-Neckar Region, förderte dort Biotechunternehmen, legte einen formidablen Golfplatz in St. Leon-Rot an und finanzierte den Bau der SAP-Arena in Mannheim. Später erweiterte Hopp seinen Radius auch über die Rhein-Neckar-Region hinaus.