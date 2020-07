Gesetz verabschiedet Diese Regeln beschert Heil nun der Fleischbranche

Wie kam es zu diesem Gesetz?

Hintergrund des Vorhabens sind die gehäuften Coronafälle in Schlachtbetrieben in den vergangenen Monaten. Allen voran der Fall Tönnies im Kreis Gütersloh sorgte für viel mediale Aufmerksamkeit und Druck, der ein Handeln von Seiten der Politik immer dringlicher zu machen schien.



Dadurch waren die schon länger kritisierten Arbeitsbedingungen in der Fleischbranche mit vielen osteuropäischen Beschäftigten und deren Unterbringung erneut in den Fokus gerückt. Vielfach Beschäftigte aus Werkvertragsunternehmen arbeiteten in der Branche nach den Ergebnissen einer Prüfung der NRW-Arbeitsschutzverwaltung teils 16 Stunden am Tag. Häufig hatten sie keine Pause. Lohn wurde für Schutzausrüstung oder Miete einbehalten. Festgestellt wurde auch, dass die Situation bei der Unterkunft von Beschäftigten oft miserabel war. Leidtragende waren vielfach osteuropäische Beschäftigte aus Werkvertragsunternehmen, die anders als in anderen Branchen im Kerngeschäft der Firmen eingesetzt waren.