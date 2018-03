Gestiegener CO2-Ausstoß: Die schlimme Klimabilanz der Autohersteller

Zuletzt wurden Gerüchte laut, dass PSA von General Motors sogar eine Nachzahlung verlangen könnte. Die Klimabilanz der Rüsselsheimern fiel so schlecht aus, dass man in Paris wohl Nachzahlungen befürchtete. Opel konnte den Ausstoß seit 2009 zwar kontinuierlich senken, im letzten Jahr reichte es dann aber nicht mehr. Um 0,5 Prozent stieg der durchschnittliche Wert auf 128,7 Gramm CO2 an. Opel ist hier Opfer der eigenen Strategie. Genauer: dem Erfolg der SUV-Offensive. Mit Mokka X, Crossland X und Grandland X hat Opel gleich drei Modelle im Angebot, die sich steigender Absatzzahlen erfreuen.