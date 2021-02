Gesundheitsbranche : Dialysetochter FMC bremst Fresenius

Fresenius-Chef Stephan Sturm geht davon aus, dass es erst in der zweiten Jahreshälfte zu einer spürbaren Verbesserung der Rahmenbedingungen in den wesentlichen Märkten des Unternehmens kommen wird. Angesichts der anhaltenden Unsicherheiten will er gegensteuern, um die mittelfristigen Ziele bis 2023 zu sichern. Geplant sind „Maßnahmen zur Effizienzsteigerung“ sowie zur dauerhaften Kostensenkung.