Gesundheitskonzern: Fresenius legt zu und bestätigt Jahresziele

Der Gesundheitskonzern Fresenius ist trotz erster Belastungen durch die Coronakrise in einigen Geschäftsbereichen mit Zuwächsen bei Umsatz und Konzernergebnis in das Jahr gestartet. Das Dax-Unternehmen bestätigte am Mittwoch vorerst seine Wachstumsziele für 2020, die mögliche Belastungen durch die Pandemie außen vor lassen.