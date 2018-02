Gesundheitskonzern: Fresenius mit neuem Rekordgewinn - Bilanz in der Blitzanalyse

Der Gesundheitskonzern Fresenius präsentiert das 14. Rekordjahr in Folge. Allerdings werden die guten Zahlen in den Schatten gestellt von der Nachricht einer Prüfung des US-Übernahmeobjekts Akorn. Am späten Montagabend gab Fresenius bekannt, derzeit mit externen Sachverständigen bei Akorn eine Untersuchung zu angeblichen Verstößen gegen FDA-Vorgaben zur Datenintegrität in der Produktentwicklung durchzuführen.