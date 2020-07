Gesundheitskonzern Fresenius senkt wegen Corona Prognose – FMC bestätigt sie

Der Konzern rechnet nun mit einem währungsbereinigten Umsatzanstieg von drei bis sechs Prozent, bisher wurde ein Plus von vier bis sieben Prozent in Aussicht gestellt. Das Ergebnis könne sich in einer Bandbreite von minus vier bis plus ein Prozent entwickeln. Die bisherige Prognose sah ein Gewinnwachstum von ein bis zu fünf Prozent vor.