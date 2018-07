Gesundheitskonzern: Philips verdient im zweiten Quartal weniger

AmsterdamDer niederländische Gesundheitskonzern Philips hat wegen Wertberichtigungen im zweiten Quartal weniger verdient. Weil die Beteiligung an der Lichttechnik-Firma Signify, früher Philips Lighting, weniger wert war als zuletzt in den Büchern stand, schmolz der Konzerngewinn unter dem Strich auf 2 Millionen Euro zusammen, wie Philips am Montag in Amsterdam mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte das Unternehmen an gleicher Stelle noch 289 Millionen Euro verbucht.