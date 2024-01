Getränkeabfüllanlagen-Hersteller: Krones will mit Übernahme von Netstal PET-Geschäft voranbringen

Mit der Übernahme des schweizerischen Spritzguss-Spezialisten Netstal will der bayerische Getränkeabfüllanlagen-Hersteller Krones sein Geschäft mit Plastikflaschen ausbauen und in die Medizintechnik vordringen. Die Netstal Maschinen AG aus Näfels im Kanton Glarus produziert mit 500 Mitarbeitern Anlagen zur Produktion von PET-Behältern und Flaschenverschlüssen und setzt damit im Jahr gut 200 Millionen Euro um, wie Krones am Montag in Neutraubling bei Regensburg mitteilte.