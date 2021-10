Gewerkschaft: IG-Bau-Chef Robert Feiger droht mit bundesweitem Streik

Die Gewerkschaft fordert ein Lohnplus von 5,3 Prozent sowie die Angleichung der Tarife in Ost und West. Vor allem aber will sie eine höhere Entschädigung für die oft lange Anreise der Arbeiter zu den Baustellen erreichen. Hier aber sei bisher der „größte Haken in den Verhandlungen“, sagte Feiger. Dabei liege die Forderung bereits seit 2018 auf dem Tisch. „Ohne ein echtes Einlenken der Arbeitgeber wird es dieses Mal keine Einigung mit uns geben.“