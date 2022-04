Gewerkschaft: IG Metall fordert für Stahlkocher 8,2 Prozent mehr Lohn

Die IG Metall fordert in der kommenden Tarifrunde für die Beschäftigten der Stahlindustrie 8,2 Prozent mehr Lohn. Diese Empfehlung an den IG Metallvorstand gaben am Dienstag die Tarifkommissionen für die rund 68.000 Beschäftigten in Norwestdeutschland und für die rund 8000 Stahlkocher in Ostdeutschland bekannt. Die Laufzeit solle zwölf Monate betragen.