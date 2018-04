Gewerkschaft: Viele Metaller wollen flexiblere Arbeitszeiten

Nach seiner Einschätzung dürften sich auch die Belastungen für die Betriebe in Grenzen halten - selbst wenn sich alle in Frage kommenden Beschäftigten für das Modell acht Tage Freizeit statt Zusatzgeld entscheiden sollten. Für diese Beschäftigten reduziere sich zudem das jährliche Arbeitsvolumen um lediglich vier Prozent, was aus Sicht Wechslers überschaubar ist. Dank der frühen Beantragung ließen sich die freien Tage zudem gut in die Personalplanung für das jeweils kommende Jahr einbeziehen.