Eine Milliardenabschreibung wegen der gestoppten Gas-Pipeline Nord Stream 2 hat dem Chemiekonzern BASF im ersten Quartal einen Gewinneinbruch eingebrockt. Unter dem Strich fiel der Gewinn um fast 29 Prozent auf 1,22 Milliarden Euro, wie das Ludwigshafener Unternehmen am Montag mitteilte. Grund sind Wertberichtigungen bei dem Gemeinschaftsunternehmen Wintershall Dea, die BASF in ihrem Beteiligungsergebnis anteilig mit rund 1,1 Milliarden Euro berücksichtigte. Der Öl- und Gaskonzern Wintershall Dea, an dem BASF noch 67 Prozent und die Investorengruppe Letter One des russischen Milliardärs Michail Fridman 33 Prozent hält, hatte Nord Stream 2 im März vollständig abgeschrieben.