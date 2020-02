Gewinneinbruch: Covestro verdiente 2019 fast 70 Prozent weniger

Bei einem Umsatzrückgang um rund 15 Prozent auf 12,4 Milliarden Euro brach der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im vergangenen Jahr um die Hälfte auf 1,6 Milliarden Euro ein. „Auch 2020 wird für uns herausfordernd bleiben“, sagte Vorstandschef Markus Steilemann. Die finanziellen Auswirkungen der Coronavirus-Krise in China seien noch nicht vollumfänglich abzusehen. Im laufenden ersten Quartal soll ein Ebitda zwischen 200 und 280 Millionen Euro erreicht werden. Das wäre im besten Fall in etwa so viel wie im Schlussquartal 2019.