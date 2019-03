Gewinneinbruch wegen Preisverfalls Bittere Bilanz für Südzucker

Das operative Konzernergebnis lag im Geschäftsjahr 2018/2019, das am 28. Februar endete, wegen der Probleme in der Zucker-Sparte nach Unternehmensangaben vom Mittwoch bei rund 25 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Mannheim mitteilte. Im Vorjahr hatte Südzucker noch 445 Millionen Euro erzielt.