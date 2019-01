 Ghosn-Affäre: Nissan-Manager Munoz gibt Posten auf

Ghosn selbst geriet am Freitag stärker unter Druck: Die Staatsanwaltschaft in Tokio erhob zwei weitere Anklagen wegen Finanzverstößen. Ghosn sitzt seit dem 19. November in Untersuchungshaft, weil er seine Einkünfte in den fünf Jahren bis 2015 nicht vollständig angegeben haben soll. Er hat die Vorwürfe bei seiner ersten Anhörung vor Gericht am Dienstag zurückgewiesen.