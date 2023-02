Gigafactory Grünheide: Tesla schiebt Batteriebau-Pläne in Deutschland auf

Tesla schiebt seine Pläne zur Herstellung kompletter Batterien in Deutschland auf die lange Bank. Der Fokus der Zellfertigung liege aufgrund der Steueranreize derzeit in den USA, teilte eine Tesla-Sprecherin am Mittwoch mit. Das bedeute nicht, dass Tesla die Pläne in Deutschland aufgebe, sie würde eher von „pausieren“ sprechen. „Wir haben in der Gigafactory Berlin-Brandenburg mit der lokalen Montage von Batteriesystemen begonnen und befinden uns im Produktions-Hochlauf“, erklärte Tesla. In naher Zukunft würden diese auch in den in Grünheide bei Berlin gebauten Fahrzeugen verbaut werden. Die Batteriezellfertigung dort sei derzeit noch nicht vollumfänglich in Betrieb.