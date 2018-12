GlaxoSmithKline und Pfizer Zwei Pharma-Giganten, ein Milliarden-Deal – und viele enttäuschte Erwartungen

Viele Hersteller von rezeptfreien Präparaten verpassten jedoch in den vergangenen Jahren den Anschluss an das E-Commerce-Zeitalter. Viele Kunden bestellen nun lieber bei Amazon statt in Apotheken. Hinzu kommt: Da auch für Pharmakonzerne die Zeiten härter wurden, mussten sie mit ihren Investitionen stärker haushalten. In den vergangenen Jahren trennten sich etliche Pharma-Hersteller von ihrem rezeptfreien Portfolio: Die Präparate vom US-Konzern Merck & Co. landeten bei Bayer, die Präparate von Boehringer Ingelheim („Thomapyrin“) gingen an die französische Sanofi, die Schweizer Novartis verkaufte an GlaxoSmithKline, die Darmstädter Merck-Gruppe („Nasivin“) an den Konsumgüterkonzern Procter & Gamble.