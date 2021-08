Globalfoundries-Chef „Die Angebotslücke bei Chips wird 2023 geschlossen sein“

Sie waren auf Ihrer Reise auch in Berlin und Brüssel, wo Sie unter anderem Wirtschaftsminister Peter Altmaier und EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager getroffen haben. Worüber haben Sie gesprochen?

Mein Vorhaben war, den Politikern in Europa die sehr komplexe Chipindustrie etwas näher zu bringen. Ich konnte etwa erklären, in welchen Bereichen wir eine weitere Zunahme der Nachfrage erwarten und woher das Wachstum in der Branche generell kommt. Unser Standort in Europa ist für Globalfoundries ein Schwerpunkt in unserem globalen Geschäft. Es macht wenig Sinn für uns, Investitionen in Ländern zu tätigen, in denen wir nicht präsent sind. Allein der Aufbau einer Infrastruktur würde eineinhalb bis zwei Jahre dauern. Deshalb setzen wir darauf, unsere bereits bestehenden Standorte auszubauen. Das wollen wir in Partnerschaft mit unseren Kunden, mit Sachsen, Deutschland und der EU machen. Unser klares Ziel ist der Ausbau unseres Standortes in Dresden.