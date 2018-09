Auto-Tauschplattform Turo Teure Karossen werden besonders gern geteilt

Turo, 2009 in San Francisco gegründet, bietet seine Dienste seit Anfang des Jahres auch in Deutschland an. 1400 Autos listet die Plattform hierzulande, ein Drittel davon in Berlin, München, Hamburg, Stuttgart und Frankfurt.



Und es gibt noch einige ähnliche Anbieter: Das französische Start-up Drivy listet in Deutschland 6000 Autos, das niederländische Unternehmen Snappcar sogar 15.000. Alle drei Tauschplattformen kooperieren mit dem Versicherungskonzern Allianz, der eine eigene Police entwickelt hat: Diese umfasst sowohl einen Haftpflichtschutz als auch eine Vollkasko und springt ein, wenn derjenige, der sich das Auto leiht, einen Unfall baut – und zwar mit dem Versprechen, dass der Eigentümer nicht mit höheren Prämien rechnen muss.