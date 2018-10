Brexit Briten suchen verzweifelt nach neuem Wirtschaftsmodell

Die Details des neuen konservativen Wirtschaftsmodells blieb der Minister dann allerdings schuldig. Stattdessen folgte Altbekanntes: ein Bekenntnis zu niedrigen Steuern, zum Abbau des Haushaltsdefizits und die Aufforderung, Großbritannien durch Investitionen fit für die Zukunft zu machen. Und dann eine Liste von Fördermaßnahmen. 30 Millionen Pfund will Hammond etwa der Wirtschaft für Mentoring-Programme zur Verfügung stellen. Ob das genügen wird? Michael Spencer, einer der größten Tory-Spender, klagte in der BBC, die Tories hätten vor lauter Brexit-Getöse die Orientierung verloren. Zehn Jahre nach der Finanzkrise zerbröselt der marktwirtschaftliche Konsens in Großbritannien angesichts der anhaltenden Kürzungen in den Sozialetats und der strikten Sparpolitik der konservativen Regierung.