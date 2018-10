DocMorris-Chef Heinrich „2018 und 2019 geben wir vor allem Geld aus“

In jüngster Zeit hat DocMorris zahlreiche Versandapotheken übernommen, etwa Eurapon aus Bremen oder apo-rot aus Hamburg. Wollen Sie wachsen, um Amazon besser Paroli bieten zu können?

Wir wachsen, weil der Markt der Versandapotheken sich gerade konsolidiert und wir Marktführer in Deutschland und in Europa bleiben wollen. Wir haben uns bei den Übernahmen erfolgreich gegen andere Wettbewerber durchgesetzt. Der Wettbewerb untereinander wird intensiver, weil sich die Ansprüche der Kunden in einer sich digitalisierenden Welt verändert haben. Die Kunden sind fordernder geworden. Sie erwarten gute Preise, hochwertige Beratung und schnelle Verfügbarkeit ihrer Medikamente.