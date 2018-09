Elektrolaster aCar Deutsches E-Auto soll Afrika erobern

Um die lokale Wirtschaft zu stärken, sollen zudem möglichst alle Komponenten des aCar in Afrika gefertigt werden. „Gussknoten und eine einfache geschraubte Bauweise ermöglichen eine simple Produktion mit niedrigen Investitionskosten“, erläutert Wolfram Volk, Leiter des Lehrstuhls für Umformtechnik und Gießereiwesen an der TUM. Das gesamte Auto besteht aus nur 200 Teilen und kommt in der Montage mit zwei Fertigungsschritten aus: schweißen und schrauben.



Viel wird beim aCar in Handarbeit gefertigt. Das soll, anders als bei den Elektroautos von Tesla, Daimler oder BMW, auch unbedingt so bleiben: Es erspart zum einen teure Fertigungsmaschinen und bringt zum anderen viele Menschen in Afrika in Arbeit. Die dortigen niedrigen Arbeitskosten machen es möglich. Bevor das aCar aber in Afrika produziert werden kann, müssen die technischen Abläufe in einer Modellfabrik in Niederbayern optimiert werden. „Dann können wir Menschen aus Afrika hier schulen, die wiederum ihr Wissen dann später vor Ort weitergeben“, sagt Koberstaedt.