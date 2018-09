Energie Trump wirft Deutschen Russland-Abhängigkeit vor

US-Präsident Donald Trump hat die Energiepolitik Deutschlands erneut scharf kritisiert. „Deutschland wird total abhängig von russischer Energie werden, wenn es nicht sofort seinen Kurs ändert“, sagte Trump am Dienstag in seiner Rede vor der UN-Generalversammlung in New York. Die Staaten der westlichen Hemisphäre seien dazu verpflichtet, ihre Unabhängigkeit vor dem Einfluss fremder Mächte zu schützen. „Wir lehnen die Einmischung fremder Nationen in diese Hemisphäre ab.“