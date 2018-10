Frank-Walter Steinmeier hat daher bereits vor einem Jahr gewarnt, die „Sehnsucht nach Heimat, nach Sicherheit, Entschleunigung, Zusammenhalt und Anerkennung“ den Nationalisten zu überlassen. Nur hat auch er, der Bundespräsident, dabei zusammengezwungen, was nicht zusammengehört: das affektive Verlangen nach Umfangenheit und Resonanz einerseits, das sich an so unterschiedliche Dinge wie Wagneropern und Schillergedichte, Schützenfeste und Tannenwälder, Kindheitserinnerungen und Grundgesetzartikel knüpfen kann – und die Aufgabe der Regierenden andererseits, möglichst günstige Voraussetzungen für das soziale Miteinander von 80 Millionen Deutschen und Ausländern zu schaffen.



Es ist daher auch falsch, dass Steinmeier in derselben Rede nicht vor der Ideologie, sondern vor „dem Blödsinn von Blut und Boden“ gewarnt hat – gerade so, als seien Verwandtschaft und territoriale Herkunft, nur weil die Nationalsozialisten sich beides ideologisch anverwandelt haben, keine wichtigen Quellen gelingender Identitätsbildung. Stattdessen hätte Steinmeier sagen müssen, dass er sich jede politische Definition und Ausbeutung dessen, was „Heimat“ sein zu sollen habe, verbittet – zumal als Präsident einer Nation, die die Grenzen dessen, was sie alles beheimaten soll, im 20. Jahrhundert sehr weit ausgelegt hat. Dass die Deutschen ihr Land als Heimat lieben und dieser Heimat als Staat misstrauen, gehört seither nicht zu ihren schlechtesten Eigenschaften.