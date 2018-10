„Giftpille“ gegen China US-Handelsminister will China isolieren

US-Handelsminister Wilbur Ross will im Konflikt mit China die Europäische Union und Japan auf seine Seite bringen. Er nannte es in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters logisch, dass eine Ausstiegsklausel in Handelsabkommen eingebaut wird, wenn ein Vertragsland eine Vereinbarung mit Staaten wie China eingeht. „Das ist eine Art Giftpille“, sagte Ross. Im Handelskonflikt mit der Regierung in Peking rechnete er zugleich nicht mit wesentlichen Fortschritten vor den US-Kongresswahlen am 6. November. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier signalisierte im Zollstreit zwischen der EU und den USA Bereitschaft, über gleich niedrige Zölle auf Autos zu sprechen.