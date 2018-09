Künstliche Intelligenz als Übersetzer Verkäufer verdienen dank Google Translate und Co. mehr Geld

Was kurbelt den Welthandel an und was bremst den Warenaustausch zwischen den Nationen? In Zeiten eines wiedererwachten globalen Protektionismus und angesichts immer neuer Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump steht das Thema wieder weit oben auf der Forschungsagenda internationaler Ökonomen. Eine aktuelle Studie beleuchtet nun einen ganz besonderen Handelsfaktor genauer: die Barrieren durch unterschiedliche Sprachen.