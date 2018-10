Trumps Wirtschaftsbilanz Ist Amerika wirklich „great again“?

Es ist gerade ziemlich schwierig, ein Gespräch mit Vince Moretti* zu vereinbaren. Der Inhaber eines Unternehmens für Stahlkonstruktionen ist very busy derzeit, viel unterwegs – und er verbringt daher nicht viele Stunden in seinem Büro nahe der Stadt Wellsburg im US-Bundesstaat West Virginia. Stattdessen fährt er Tag für Tag über Baustellen am Oberlauf des Ohio River, überprüft Baupläne, kontrolliert Schweißnähte und bespricht Änderungswünsche mit seinen Auftraggebern. Vor Kurzem stellte Moretti erstmals nach vielen Jahren neue Mitarbeiter ein. Früher zweifelte er oft, ob er die Firma, die sein Vater vor 45 Jahren gegründet hatte, werde halten können. Heute macht er sich keine Sorgen mehr: „Unser Geschäft lief noch nie so gut.“