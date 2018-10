Türkei, Argentinien und Co. Wie der Entzug ausländischen Kapitals Länder in die Krise stürzt

Die günstigen Kredite nahmen vor allem die türkischen Unternehmen gerne an. „Die niedrigen Zinsen waren damals ein großes Glück für die Türkei“, sagt Necip Bağoğlu von der Germany Trade&Invest (GTAI) in Istanbul. „Es stand genug Liquidität bereit für Großprojekte. Das hat man klugerweise genutzt und günstig finanziert.“ Ihr Schuldenberg wuchs so auf rund 250 Milliarden US-Dollar 2018 an.