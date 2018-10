Türkei, Argentinien und Co. Wie der Entzug ausländischen Kapitals Länder in die Krise stürzt

Vor kurzem wurden in der Istanbul Shopping Mall Metrocity die Rolltreppen abgebaut. Man muss dazu wissen, dass Einkaufszentren in der Türkei amerikanische Ausmaße haben. Sie sind neben Moscheen die Symbole des türkischen Booms. Selbst in entlegenen Städten im Osten des Landes sind in den vergangenen Jahren gigantische Konsumtempel gebaut worden. Der Grund für die Rolltreppendemontage waren unbezahlte Stromrechnungen. Die Verbraucherpreise waren im September um 25 Prozent nach oben geschnellt. Hinzu kommt: Viele der Mieter in den Malls müssen ihre Miete in US-Dollar bezahlen. Aufgrund der Währungsverluste haben sich ihre Kosten nahezu verdoppelt.