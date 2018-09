Türkei Wie Erdogan die Kontrolle über die Wirtschaft übernimmt

Wandel durch Handel also? Nach wie vor befürworten dies die meisten deutschen Unternehmer in der Türkei. Nur will sich der Wandel in der Realität nicht einstellen. Thilo Pfahl von der Handelskammer in Istanbul traute jedenfalls seinen Augen kaum, als er die Verordnung 2018–32/48 auf den Tisch bekam. Darin heißt es, deutsche Unternehmen müssten von nun an 80 Prozent ihrer Exporterlöse in türkische Lira zwangskonvertieren. „Das sorgt für Unruhe und Verunsicherung unter deutschen Unternehmern“, sagt Pfahl. Klingt nicht gerade nach idealen Voraussetzungen für mehr Investitionen.