United States Mexico Canada Agreement Das bedeutet Trumps neuer Handelsvertrag

Doch am Sonntag, nur kurz vor Ablauf einer wichtigen Deadline um Mitternacht, kam der Durchbruch. Am späten Abend lud Trudeau sein Kabinett zu einer Dringlichkeitssitzung. Dort beschloss das Land den Beitritt zum neuen Abkommen. Es sei „ein guter Tag für Kanada“, verkündete der Premier im Anschluss. Der neue Vertrag sieht die größte Neuordnung der Handelsregeln auf dem Kontinent seit dem Abschluss der Nafta-Regeln von 1994 vor. Insbesondere die Auflagen für den zollfreien Handel mit Automobilen verändern sich. Kraftfahrzeuge müssen künftig zu 75 Prozent aus Teilen bestehen, die in Nordamerika hergestellt wurden. Derzeit liegt diese Quote bei 62,5 Prozent. Für die Hersteller wird das angesichts weltweiter Lieferketten nicht einfach.