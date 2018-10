US-Dollar als Leitwährung Europas Ohnmacht gegenüber Amerika

Die neueste Zumutung aus Washington trägt die Abkürzung DESKAA – und jagt als Langfassung allen Diplomaten und Bürgern einen Schreck ein: „Defending American Security from Kremlin Aggression Act“, so der martialische Name des Gesetzesentwurfs, an dem Kongress und Senat in den USA gerade arbeiten. Das Paragrafenwerk, das die Vereinigten Staaten vor russischen Aggressionen schützen soll, könnte bereits vor den amerikanischen Zwischenwahlen Anfang November verabschiedet werden.