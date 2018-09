Wahlen in schwierigen Zeiten Oktober ist für Brasilien ein Schicksalsmonat

Brasilien steht am Scheideweg. Die Präsidentschaftswahlen könnten das Land noch tiefer in die Krise schlittern lassen. Misswirtschaft, Korruption in großem Stil und eine Abwertung des brasilianischen Real von rund 20 Prozent in diesem Jahr machen Investoren zunehmend nervös. „Die Verwundbarkeit Brasiliens liegt vor allem in der Ungewissheit, wie die Wahlen ausgehen werden“, sagen die Analysten des Vermögensverwalters Pictet.