Die Hersteller und die meisten Behörden weltweit behaupten, dass Glyphosat vorschriftsgemäß angewandt, keinen Schaden verursache.

Da gibt es jedoch neuere wissenschaftliche Untersuchungen in Argentinien, die das Gegenteil beweisen: An der Universität Cordoba hat eine Forscherin herausgefunden, dass bei Kindern von Arbeitern, die Pflanzenschutzmittel aussprühen, genetische Veränderungen überdurchschnittlich stark auftreten. Forscher der Universität La Plata haben festgestellt, dass sich Glyphosat im Regenwasser nachweisen lässt, es also nicht sofort im Boden und Pflanzen gebunden wird, wie die Unternehmen behaupten. Missbildungen von Föten bei Kröten in der Natur hat wiederum ein Forscher in Santa Fé festgestellt.