Glyphosat-Klagen Sie haben das Schicksal von Bayer in der Hand

Bayer kassierte mehrere Niederlagen vor Gericht, gewann aber in jüngster Zeit auch drei Prozesse in Folge, zuletzt am Donnerstag vergangener Woche. Insgesamt haben die Klägerinnen und Kläger bereits Milliarden von Bayer für Vergleichszahlungen erstritten. Wegen der Rechtsunsicherheit verlor die Bayer-Aktie in den vergangenen Jahren über dreißig Prozent ihres Wertes. Nun will Bayer die Causa Glyphosat vom Obersten Gerichtshof in den USA klären lassen. Als Musterfall hat sich der Leverkusener Konzern den Fall des krebskranken Rentners Edwin Hardeman ausgewählt; Bayer ist in dem Verfahren zu Zahlungen in Millionenhöhe verurteilt worden. In diesen Tagen beraten die Richter über den Berufungsantrag, eine Verkündung der Entscheidung könnte bereits an diesem Montag anstehen.