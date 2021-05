Glyphosat-Prozess: US-Richter weist Vorschlag Bayers zur Einigung mit Glyphosat-Klägern ab

Ein US-Richter hat den Vorschlag Bayers für den Umgang mit künftigen Klagen im Zusammenhang mit dem glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup zurückgewiesen. Teile von Bayers Plänen seien „klar unvernünftig“, hieß es in einem sechsseitigen Beschluss, mit dem Richter Vince Chhabria in San Francisco den Antrag auf Genehmigung am Mittwoch zurückwies. Damit hängt ein wichtiger Teil des milliardenschweren Vergleichs des Leverkusener Konzerns in den USA wegen der angeblichen krebserregenden Wirkung von Glyphosat in der Schwebe. Bayer hat sich bereits verpflichtet, rund 125.000 anhängige Klagen mit Zahlungen von insgesamt bis zu 9,6 Milliarden Dollar beizulegen, es geht aber noch um das komplizierte Thema möglicher Klagen von Menschen, die erst in der Zukunft krank werden. Im Späthandel verloren die Bayer-Aktien 1,4 Prozent.