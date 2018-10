Glyphosat Schlappe für Bayer – Aktie stürzt ab

Die Folge: Am frühen Vormittag stürzte die Bayer-Aktie um sieben Prozent auf knapp über 70 Euro ab, dem tiefsten Stand seit Wochen. Klar ist nun, dass Bayer den Ärger um Glyphosat und die damit verbundenen Kursrisiken so schnell nicht loswird. Derzeit stehen noch 8700 weitere Klagen wegen Glyphosat im Raum. Die nächsten Prozesse starten im Februar. Die Frage ist, wie lange die Geduld der Aktionäre noch reicht.

Bayer beabsichtigt nun, gegen das Urteil Berufung einzulegen – in der nächsten Instanz, beim California Court of Appeal: „Bayer ist nach wie vor überzeugt, dass das Urteil im Widerspruch zu den im Prozess vorgelegten Beweisen steht.“ Bayer bestreitet vehement, dass von Glyphosat eine Krebsgefahr ausgeht und führt dafür mehr als 800 Zulassungsstudien ins Feld. Bislang ist lediglich die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC), eine Einrichtung der Weltgesundheitsorganisation WHO zu dem Schluss gekommen, dass Glyphosat „wahrscheinlich krebserregend“ sei. Das Ergebnis des IARC ist wissenschaftlich durchaus umstritten. Die Kläger in den USA berufen sich jedoch darauf.