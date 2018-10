Glyphosat Schlappe für Bayer – Aktie stürzt ab

Es klingt zunächst wie eine gute Nachricht. Statt 289 Millionen Dollar, wie im August von einer Geschworenenjury in San Francisco beschlossen, muss die Bayer-Tochter Monsanto jetzt im Fall des krebskranken Klägers Dewayne Johnson nur noch 78 Millionen Dollar zahlen – eine Reduzierung um mehr als 200 Millionen Dollar. Johnson macht den Monsanto-Unkrautvernichter Glyphosat, den er als Platzwart an einer kalifornischen Schule benutzte, für seine Krebserkrankung verantwortlich. „Die Entscheidung des Gerichts ist ein Schritt in die richtige Richtung“, erklärt Bayer.