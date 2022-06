Glyphosat-Streit Bayers Glyphosat-Problem: Diese wichtigen Entscheidungen stehen an

Auch in diesem Fall geht es um die Krebserkrankung von Roundup-Nutzern. Das Ehepaar Alberta und Alva Pilliod hatte im Sommer 2021 einen Prozess gegen Bayer gewonnen und hatte von einer Jury Schmerzensgeld in Höhe von rund zwei Milliarden Dollar zugesprochen bekommen. Der zuständige Richter reduzierte die Summe deutlich, doch Bayer legte dennoch in diesem Januar Beschwerde beim Supreme Court ein. Die Höhe der ursprünglichen Strafzahlung sei verfassungswidrig, so die Beschwerde. Auch die im Hardeman-Fall angeführten Kennzeichnungspflichten finden sich in dem Text erneut zur Überprüfung.