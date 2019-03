 Goldschürfer: Bergbaukonzern Newmont lehnt Übernahme von Barrick Gold ab

DenverDer US-Bergbaukonzern Newmont Mining hat das Übernahmeangebot des kanadischen Bergbaukonzerns Barrick Gold abgelehnt. Die derzeitig laufende Übernahme von Goldcorp durch Newmont selbst biete mehr Vorteile für die Aktionäre, teilte das Unternehmen am Montag in Denver mit. Gleichzeitig schlägt Newmont jedoch Barrick eine Zusammenarbeit in Nevada im Rahmen eines Joint Ventures vor.