Grafik im Zeitraffer Stahl-Markt: Wie China Deutschland abhängte

In Deutschland kam von diesem Wachstum nichts an, die Produktion blieb über all die Jahre nahezu konstant: mit rund 40 Millionen Tonnen im Jahr. China dagegen, das sich 1996 als größter Stahlproduzent der Welt erstmals vor Japan setzte, konnte seine Produktion in den 30 Jahren um das Vierzehnfache steigern. Mit der Baowu Gruppe soll nun auch ein chinesischer Konzern bereits Interesse an Thyssens Stahlsparte bekundet haben.



Mehr zum Thema

Thyssenkrupp-Konzernchefin Martina Merz zerlegt das angeschlagene Konglomerat in Einzelteile. Für den Stahl und das Marine-Geschäft sucht sie Partner. Eine Lösung für die Stahlsparte steht kurz bevor. Radikale Lösungen: Die Industrie-Ikone Thyssen wird zerlegt.