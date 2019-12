Green Deal der EU Bosch-Chef Denner: CO2-Vorgaben der EU-Kommission bedrohen Auto-Jobs

Von der Leyen stellt an diesem Mittwoch ihren Plan für ein „klimaneutrales“ Europa bis 2050 vor, den Green Deal. Das Ziel ist, dass von 2050 an keine neuen Treibhausgase aus Europa in die Atmosphäre gelangen, um die Erderwärmung bei 1,5 Grad zu stoppen. Dafür muss der größte Teil der Klimagase, die bei Verbrennung von Kohle, Öl oder Gas und in der Landwirtschaft entstehen, vermieden und der Rest gespeichert werden.