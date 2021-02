Greentech statt Hochofen Thyssen-Chefin treibt Umbau voran

In den kommenden Monaten werde der Konzern wegweisende Entscheidungen treffen, unter anderem für die Stahlsparte, kündigte Merz an. Details, wie es damit weitergeht, nannte sie zunächst nicht. In vielen Bereichen sei die Performance verbessert worden, erläuterte Finanzchef Klaus Keysberg. Der Umsatz werde im laufenden Geschäftsjahr 2020/21 höher als zuletzt sein, aber noch unter dem Niveau bleiben, das vor der Coronakrise erzielt wurde. Ob für das laufende Jahr eine Dividende gezahlt werde, könne noch nicht gesagt werden. Dafür sei es noch zu früh. In der kommenden Woche legt der Konzern die Zahlen zum ersten Quartal vor.



