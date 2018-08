Grippeimpfstoffe Biotechfirma BioNTech kooperiert mit Pfizer

Das Mainzer Biotechunternehmen BioNTech hat den US-Pharmariesen Pfizer als Partner gewonnen. Zusammen wollen die beiden Unternehmen im Rahmen einer mehrjährigen Forschungs- und Entwicklungskooperation neuartige Grippeimpfstoffe entwickeln, wie BioNTech und Pfizer am Donnerstag mitteilten. Von dem US-Pharmakonzern erhält BioNTech eine Vorauszahlung über 120 Millionen Dollar sowie Meilensteinzahlungen von bis zu 305 Millionen Dollar für das Erreichen bestimmter Ziele in der Zusammenarbeit. Pfizer wird die weitere Forschung finanzieren und beteiligt sich mit einem kleineren Anteil, der nicht spezifiziert wurde, an dem rheinland-pfälzischen Unternehmen. Sollten Produkte aus der Kooperation auf den Markt kommen, erhält BioNTech Lizenzgebühren.