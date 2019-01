 Größter Anbieter Europas: Daimler und BMW bauen Carsharing-Zentrale in Berlin auf

BerlinDaimler und BMW wollen ihre Mobilitätsdienste künftig von Berlin aus steuern. Daimler-Chef Dieter Zetsche sprach am Donnerstag in Berlin davon, dass die Zentrale des neuen gemeinsamen Unternehmens in der Hauptstadt sitzen soll. Zuletzt hatte die US-Wettbewerbsbehörde grünes Licht für die Fusion der Carsharing-, Fahr-, Park- und E-Auto-Ladedienste gegeben.